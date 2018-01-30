Задержан подозреваемый в «минировании» больницы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в телефонном «минировании» Центральной городской клинической больницы, в результате чего были эвакуированы порядка 500 человек. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Шутником оказался гражданин 1955 года рождения, неработающий житель Невьянска, ранее судимый за аналогичное преступление. Он был пациентом данной больницы», — цитирует Горелых РИА Новости.

29 января из больницы Екатеринбурга эвакуировали около 500 человек из-за звонка о минировании.

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.