Задержан подозреваемый в «минировании» больницы в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в телефонном «минировании» Центральной городской клинической больницы, в результате чего были эвакуированы порядка 500 человек. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Шутником оказался гражданин 1955 года рождения, неработающий житель Невьянска, ранее судимый за аналогичное преступление. Он был пациентом данной больницы», — цитирует Горелых РИА Новости.

29 января из больницы Екатеринбурга эвакуировали около 500 человек из-за звонка о минировании.

В ноябре 2017 года URA.RU передавало, что в Перми возбудили несколько уголовных дел после того, как в ряд ТЦ поступила информация о заложенных взрывных устройствах.

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Общество Происшествия
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