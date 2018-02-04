Движение поездов на участке Горьковского направления МЖД восстановлено
«В 09:25 железнодорожники убрали упавшие и наклонившиеся в сторону пути и контактной сети деревья и возобновили движение поездов», — отмечается в сообщении пресс-службы.
Как уточняется, электропоезда выполняют рейсы по расписанию.
Ранее сообщалось, что на участке Горьковского направления МЖД приостановлено движение поездов из-за опасно нависших над путями деревьев.
МЧС выпустило предупреждение в связи с сильным ветром и снегопадом в ближайшие часы в Москве и ряде областей.