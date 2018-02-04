Движение поездов на участке Горьковского направления МЖД восстановлено

На участке Реутов — Балашиха Горьковского направления Московской железной дороги восстановили движение поездов, прерванное из-за деревьев, нависших над путями под тяжестью снега. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«В 09:25 железнодорожники убрали упавшие и наклонившиеся в сторону пути и контактной сети деревья и возобновили движение поездов», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Как уточняется, электропоезда выполняют рейсы по расписанию.

Ранее сообщалось, что на участке Горьковского направления МЖД приостановлено движение поездов из-за опасно нависших над путями деревьев.

МЧС выпустило предупреждение в связи с сильным ветром и снегопадом в ближайшие часы в Москве и ряде областей.