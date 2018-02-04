На участке Горьковского направления МЖД приостановлено движение поездов

На участке Реутов — Балашиха Горьковского направления Московской железной дороги приостановлено движение поездов из-за опасно нависших над путями деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«Наклонившиеся деревья мешают проезду поездов и создают угрозу безопасности... на данном перегоне было приостановлено движение», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что на место прибыли оперативные бригады железнодорожников, чтобы убрать деревья и открыть движение.

Ранее сообщалось, что от станции «Пионерская» до «Кунцевской» Филёвской линии московского метро приостановлено движение поездов из-за падения дерева. Позднее движение поездов ввели в график.