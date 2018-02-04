На участке Горьковского направления МЖД приостановлено движение поездов
«Наклонившиеся деревья мешают проезду поездов и создают угрозу безопасности... на данном перегоне было приостановлено движение», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что на место прибыли оперативные бригады железнодорожников, чтобы убрать деревья и открыть движение.
Ранее сообщалось, что от станции «Пионерская» до «Кунцевской» Филёвской линии московского метро приостановлено движение поездов из-за падения дерева. Позднее движение поездов ввели в график.