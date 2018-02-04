На Филёвской линии московского метро частично приостановлено движение поездов из-за дерева

На участке Филёвской линии от станции «Пионерская» до «Кунцевской» Московского метрополитена приостановлено движение поездов из-за падения дерева.

«08:00, Филёвская линия. Нет движения поездов от «Пионерской» до «Кунцевской» из-за падения дерева с городской территории», — говорится в сообщении в Twitter.

8:00 Филёвская линия. Нет движения поездов от Пионерской до Кунцевской из-за падения дерева с городской территории. Ориентировочное время восстановления движения — 8:30. — Московское метро (@MetroOperativno) 4 февраля 2018 г.

Как отмечается, ориентировочное время восстановления движения — 08:30.

Ранее сообщалось, что на Филёвской линии метрополитена Москвы произошло нагревание контактного рельса, в результате чего поезда следовали с увеличенными интервалами.