На Филёвской линии московского метро частично приостановлено движение поездов из-за дерева

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На участке Филёвской линии от станции «Пионерская» до «Кунцевской» Московского метрополитена приостановлено движение поездов из-за падения дерева.

«08:00, Филёвская линия. Нет движения поездов от «Пионерской» до «Кунцевской» из-за падения дерева с городской территории», — говорится в сообщении в Twitter.

Как отмечается, ориентировочное время восстановления движения — 08:30.

Ранее сообщалось, что на Филёвской линии метрополитена Москвы произошло нагревание контактного рельса, в результате чего поезда следовали с увеличенными интервалами.

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