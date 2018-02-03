Движение поездов на Филёвской линии введено в график после нагревания контактного рельса

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На Филёвской линии метрополитена Москвы произошло нагревание контактного рельса, в результате чего поезда следовали с увеличенными интервалами. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
Движение поездов на Филёвской линии введено в график после нагревания контактного рельса
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Увеличение интервалов движения на Филёвской линии было вызвано нагреванием короба контактного рельса. Неполадка оперативно устранена», — говорится в сообщении столичного метрополитена.

Как отмечает m24, движение поездов на голубой ветке вернулось в график.

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