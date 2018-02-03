СК начал доследственную проверку по факту гибели девушки в московском метро

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Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели девушки на станции метро «Полянка» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
СК начал доследственную проверку по факту гибели девушки в московском метро
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Утром 3 февраля 2018 года на станции «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена с рельсов извлечено тело 18-летней девушки. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в МВД сообщили, что пассажир погиб после падения на пути на станции «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро.

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