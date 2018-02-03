СК начал доследственную проверку по факту гибели девушки в московском метро
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«Утром 3 февраля 2018 года на станции «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена с рельсов извлечено тело 18-летней девушки. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее в МВД сообщили, что пассажир погиб после падения на пути на станции «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро.