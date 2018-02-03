В МВД сообщили о гибели пассажира в московском метро

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Пассажир погиб после падения на пути на станции «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

«В результате падения на жёсткий путь на станции метро «Полянка» погиб человек», — цитирует агентство «Москва» представителя ведомства.

Ранее СК начал проверку после гибели женщины на станции метро «Пушкинская» в Москве.

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