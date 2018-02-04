Движение поездов на Филёвской линии московского метро восстановлено

Короткая ссылка
В Москве на Филёвской линии метро полностью восстановлено движение поездов, прерванное из-за упавшего дерева. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«08:41, Филёвская линия. Движение от «Пионерской» до «Кунцевской» оперативно восстановлено», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее сообщалось, что от станции «Пионерская» до «Кунцевской» Филёвской линии метро приостановлено движение поездов из-за падения дерева.

Также m24 передавало, что в московском метро появился поезд в честь Года экологии.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru