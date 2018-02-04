Движение поездов на Филёвской линии московского метро восстановлено

В Москве на Филёвской линии метро полностью восстановлено движение поездов, прерванное из-за упавшего дерева. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

«08:41, Филёвская линия. Движение от «Пионерской» до «Кунцевской» оперативно восстановлено», — говорится в сообщении в Twitter.

8:41 Филёвская линия. Движение от Пионерской до Кунцевской оперативно восстановлено благодаря слаженной работе служб #мосметро и МЧС. Движение на линии введено в график. pic.twitter.com/XPYuF3wq55 — Московское метро (@MetroOperativno) 4 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что от станции «Пионерская» до «Кунцевской» Филёвской линии метро приостановлено движение поездов из-за падения дерева.

Также m24 передавало, что в московском метро появился поезд в честь Года экологии.