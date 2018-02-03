На митинг в поддержку российских спортсменов в центре Москвы пришли более 60 тысяч человек

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Более 60 тыс. человек принимают участие в митинге «Россия в моём сердце!» в поддержку российских спортсменов, который проходит в центре Москвы в преддверии Олимпийских игр. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На митинг в поддержку российских спортсменов в центре Москвы пришли более 60 тысяч человек
  • Участники митинга-концерта в Москве
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«В мероприятии принимают участие более 60 тыс. человек. Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины обеспечивают охрану общественного порядка», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Москве ограничат движение из-за митинга-концерта «Россия в моём сердце!» в субботу, 3 февраля.

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