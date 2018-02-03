На митинг в поддержку российских спортсменов в центре Москвы пришли более 60 тысяч человек

Более 60 тыс. человек принимают участие в митинге «Россия в моём сердце!» в поддержку российских спортсменов, который проходит в центре Москвы в преддверии Олимпийских игр. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Участники митинга-концерта в Москве

РИА Новости

© Григорий Сысоев