На митинг в поддержку российских спортсменов в центре Москвы пришли более 60 тысяч человек
Более 60 тыс. человек принимают участие в митинге «Россия в моём сердце!» в поддержку российских спортсменов, который проходит в центре Москвы в преддверии Олимпийских игр. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
- Участники митинга-концерта в Москве
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«В мероприятии принимают участие более 60 тыс. человек. Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины обеспечивают охрану общественного порядка», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Москве ограничат движение из-за митинга-концерта «Россия в моём сердце!» в субботу, 3 февраля.
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