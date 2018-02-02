В Москве ограничат движение из-за концерта 3 февраля

В Москве ограничат движение из-за митинга-концерта «Россия в моём сердце!» в субботу, 3 февраля, сообщает kp.ru.

Как рассказали в информационном центре Транспортного комплекса, улицы Ильинка и Варварка будут перекрыты с 00:01 до 14:00.

С 6:30 до 14:00 не удастся проехать по Москворецкой набережной (на участке от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста), по Кремлёвской набережной (от Большого Москворецкого моста до Большого Каменного моста), по Большому Москворецкому мосту и улице Москворецкая.

Концерт проводится в поддержку российских спортсменов в преддверии Олимпиады в Южной Корее.

В декабре Nation News сообщал о перекрытии движения в Санкт-Петербурге из-за съёмок сериала.