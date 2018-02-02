Во время фестиваля «Московская Масленица» пройдёт 40 бесплатных экскурсий
Участники узнают, какие масленичные увеселения предпочитали горожане в различные эпохи. Также планируется рассказать о выдающихся деятелях искусства и сокровищах столичной архитектуры.
Несколько прогулок будут посвящены театру, например творчеству Всеволода Мейерхольда.
Продолжительность экскурсий составит от полутора до двух часов. Для участия требуется регистрация в интернете.
Ранее НСН сообщала, что масленичные гулянья пройдут в 22 московских парках.