Во время фестиваля «Московская Масленица» пройдёт 40 бесплатных экскурсий

Программа фестиваля «Московская Масленица» включает 40 бесплатных экскурсий, сообщает m24.

Участники узнают, какие масленичные увеселения предпочитали горожане в различные эпохи. Также планируется рассказать о выдающихся деятелях искусства и сокровищах столичной архитектуры.

Несколько прогулок будут посвящены театру, например творчеству Всеволода Мейерхольда.

Продолжительность экскурсий составит от полутора до двух часов. Для участия требуется регистрация в интернете.

Ранее НСН сообщала, что масленичные гулянья пройдут в 22 московских парках.