Аксёнов призвал не допустить утечки топлива с получившего пробоину сухогруза «Берг»

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Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Facebook заявил, что все профильные ведомства региона должны принять соответствующие меры и не допустить утечки топлива с получившего пробоину сухогруза «Берг».

«Все профильные министерства и ведомства должны принять необходимые меры для недопущения экологической катастрофы, связанной с возможной утечкой топлива с сухогруза «Берг», который находится в 4 км от берега в районе Феодосийской бухты», — говорится в тексте сообщения.

При этом Аксёнов отметил, что эксперты в результате проведённой проверки обнаружили в корпусе судна три пробоины.

Он также добавил, что на борту судна находится 47,7 тонны дизтоплива и моторного масла, которые могут вылиться в акваторию Чёрного моря и привести к экологической катастрофе в случае затопления сухогруза.

Ранее сообщалось, что около порта Азов получил пробоину сухогруз под флагом Молдавии, следовавший из Азовского моря в Турцию.

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