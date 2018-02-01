Прокуратура проводит проверку по факту повреждения сухогруза у берегов Крыма

Керченская транспортная прокуратура начала проверку по факту повреждения сухогруза «Берг», который получил пробоину в акватории Чёрного моря.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Южной транспортной прокуратуры.

«По данному факту прокуратура проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — сказали в ведомстве.

В настоящее время сухогруз находится на якоре в Феодосийском заливе.

Ранее сообщалось, что около порта Азов получил пробоину сухогруз под флагом Молдавии, следовавший из Азовского моря в Турцию.