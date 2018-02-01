Судно из Молдавии получило пробоину около порта Азов
«Сухогруз под флагом Республики Молдова шёл из Азовского моря в Турцию. Он вышел из порта Азов, где-то в 15 км от него получил пробоину», — сообщили в МЧС.
После этого судно встало на якорь, пробоину задраили, отметили в ведомстве.
Сообщается, что хозяин сухогруза отказался от помощи.
По данным спасательного ведомства, членов экипажа — граждан Украины и Азербайджана — доставили на берег.
Ранее сообщалось, что в Эгейском море сухогруз под флагом Сьерра-Леоне столкнулся с большим десантным кораблём «Ямал» Черноморского флота России.