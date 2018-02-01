Судно из Молдавии получило пробоину около порта Азов

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Около порта Азов получил пробоину сухогруз под флагом Молдавии, следовавший из Азовского моря в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный региональный центр МЧС.

«Сухогруз под флагом Республики Молдова шёл из Азовского моря в Турцию. Он вышел из порта Азов, где-то в 15 км от него получил пробоину», — сообщили в МЧС.

После этого судно встало на якорь, пробоину задраили, отметили в ведомстве.

Сообщается, что хозяин сухогруза отказался от помощи.

По данным спасательного ведомства, членов экипажа — граждан Украины и Азербайджана — доставили на берег.

Ранее сообщалось, что в Эгейском море сухогруз под флагом Сьерра-Леоне столкнулся с большим десантным кораблём «Ямал» Черноморского флота России.

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