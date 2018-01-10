Сухогруз из Сьерра-Леоне 30 декабря столкнулся с десантным кораблём «Ямал» в Эгейском море

Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне 30 декабря столкнулся с большим десантным кораблём Черноморского флота России «Ямал» в Эгейском море. Об этом сообщил глава отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачёв.

«При прохождении пролива Карпатос сухогруз «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне, осуществляющий переход из Египта в Турцию, совершил столкновение с большим десантным кораблём Черноморского флота «Ямал», следовавшим в Севастополь из Средиземного моря. В результате столкновения никто не пострадал», — цитирует Трухачёва РИА Новости.

По его словам, корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения.

Трухачёв подчеркнул, что инцидент возник по вине сухогруза «Орка-2».

Командир судна, которое следовало параллельным курсом и совершало обгон российского корабля по левому борту, не убедился, что обгон завершён, резко изменил курс вправо и совершил столкновение.

Отмечается, что Россия составила нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесённого ущерба.

В сентябре индонезийский нефтяной танкер и земснаряд столкнулись в водах Сингапура.