Сухогруз из Сьерра-Леоне 30 декабря столкнулся с десантным кораблём «Ямал» в Эгейском море
«При прохождении пролива Карпатос сухогруз «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне, осуществляющий переход из Египта в Турцию, совершил столкновение с большим десантным кораблём Черноморского флота «Ямал», следовавшим в Севастополь из Средиземного моря. В результате столкновения никто не пострадал», — цитирует Трухачёва РИА Новости.
По его словам, корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения.
Трухачёв подчеркнул, что инцидент возник по вине сухогруза «Орка-2».
Командир судна, которое следовало параллельным курсом и совершало обгон российского корабля по левому борту, не убедился, что обгон завершён, резко изменил курс вправо и совершил столкновение.
Отмечается, что Россия составила нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесённого ущерба.
В сентябре индонезийский нефтяной танкер и земснаряд столкнулись в водах Сингапура.