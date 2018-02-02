В Якутии нашли два алмаза редкой величины

В Якутии обнаружили два крупных алмаза массой 97,92 и 85,62 карата. Об этом сообщила добывающая компания «Алроса».

«В январе 2018 года добыла на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината крупные алмазы ювелирного качества массой 97,92 карата и 85,62 карата», — говорится в сообщении.

По словам члена правления, директора единой сбытовой организации «Алросы» Евгения Агуреева, крупные камни массой свыше 50 карат встречаются крайне редко. Он отметил, что они традиционно пользуются спросом на аукционах.

Ранее «Газета.Ru» писала, что в Свердловской области был найден изумруд массой 1,6 кг.