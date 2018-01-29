Найденный на Урале изумруд выставят на торги

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Найденный на Малышевском руднике в Свердловской области изумруд массой 1,6 кг выставят на торги. Об этом сообщил представитель «Ростеха».
Найденный на Урале изумруд выставят на торги
  • © ambercombine. ru/Global Look Press

«Камень пока остаётся на предприятии и будет выставлен на электронные торги. Предварительная стоимость — порядка 4 млн рублей, но в ходе торгов может серьёзно увеличиться — мы этого ожидаем», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что имя камню будет выбрано на конкурсной основе, прорабатываются детали конкурса.

Ранее «Газета.Ru» передавала, что на Урале нашли изумруд массой 1,6 кг.

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