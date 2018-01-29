На Урале нашли изумруд массой 1,6 кг

На Малышевском руднике, принадлежащем «Ростеху», в Свердловской области был найден изумруд массой 1,6 кг. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, тем самым сохранили его в первозданном виде. Это говорит о высоком профессионализме и слаженной работе наших сотрудников. Поощрительную премию в размере 250 тыс. руб. они уже получили», — цитирует директора ОП «Малышева» Евгения Василевского «Газета.Ru».

Отмечается, что камни подобного размера появляются очень редко, однако изумруд отнесён ко второму сорту, поскольку не является полностью прозрачным.

По оценке специалистов, стоимость изумруда составит 4 млн руб.

В мае 2017 года в Бразилии был найден изумруд весом 272 кг.