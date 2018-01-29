На Урале нашли изумруд массой 1,6 кг

Короткая ссылка
На Малышевском руднике, принадлежащем «Ростеху», в Свердловской области был найден изумруд массой 1,6 кг. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, тем самым сохранили его в первозданном виде. Это говорит о высоком профессионализме и слаженной работе наших сотрудников. Поощрительную премию в размере 250 тыс. руб. они уже получили», — цитирует директора ОП «Малышева» Евгения Василевского «Газета.Ru».

Отмечается, что камни подобного размера появляются очень редко, однако изумруд отнесён ко второму сорту, поскольку не является полностью прозрачным.

По оценке специалистов, стоимость изумруда составит 4 млн руб.

В мае 2017 года в Бразилии был найден изумруд весом 272 кг.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru