Возле здания Минобороны ДНР в Донецке найдено взрывное устройство

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Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что возле здания министерства обороны самопровозглашённой ДНР в Донецке найдено взрывное устройство.

«Сегодня в 19:24 произошел взрыв, было попадание в отдел кадров (отдел кадров министерства обороны ДНР — RT), сработало одно устройство, это был гранатомёт. Найдено еще одно устройство, есть мнение, что оно заминировано. Возможно, его придется уничтожить», — приводит РИА Новости слова Басурина.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли здание Министерства обороны из гранатомёта. В ДНР квалифицировали обстрел здания Минобороны как теракт.

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