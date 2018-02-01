Возле здания Минобороны ДНР в Донецке найдено взрывное устройство

Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что возле здания министерства обороны самопровозглашённой ДНР в Донецке найдено взрывное устройство.

«Сегодня в 19:24 произошел взрыв, было попадание в отдел кадров (отдел кадров министерства обороны ДНР — RT), сработало одно устройство, это был гранатомёт. Найдено еще одно устройство, есть мнение, что оно заминировано. Возможно, его придется уничтожить», — приводит РИА Новости слова Басурина.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли здание Министерства обороны из гранатомёта. В ДНР квалифицировали обстрел здания Минобороны как теракт.