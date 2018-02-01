Пожарные ликвидировали возгорание в офисном здании в Улан-Удэ
Об этом информирует сайт ведомства.
«Пожар ликвидирован на площади 300 кв. м, сейчас на месте возгорания проводится проливка», — указывается в заявлении.
Уточняется, что в ходе тушения пожара в одном из помещений на втором этаже пожарными был обнаружен и передан медикам мужчина.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошёл в офисном здании в Улан-Удэ.
В ноябре интернет-издание Inforeactor сообщало, что пожарные спасли 18 человек из горящего дома в Томской области.