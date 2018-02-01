Пожарные ликвидировали возгорание в офисном здании в Улан-Удэ

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В МЧС сообщили о ликвидации крупного пожара в офисном здании в Улан-Удэ.

Об этом информирует сайт ведомства.

«Пожар ликвидирован на площади 300 кв. м, сейчас на месте возгорания проводится проливка», — указывается в заявлении.

Уточняется, что в ходе тушения пожара в одном из помещений на втором этаже пожарными был обнаружен и передан медикам мужчина.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошёл в офисном здании в Улан-Удэ.

В ноябре интернет-издание Inforeactor сообщало, что пожарные спасли 18 человек из горящего дома в Томской области.

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Общество Происшествия
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