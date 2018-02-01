Крупный пожар произошёл в офисном здании в Улан-Удэ

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МЧС сообщает о крупном пожаре в офисном здании в Улан-Удэ.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В 19:49 (14:49 мск) 01.02.2018 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение, что в Улан-Удэ на Ключевской улице горит крыша здания», — сказала представитель МЧС.

В ликвидации пожара задействованы 27 человек и 11 единиц техники. 

18 января URA.RU передавало, что в одной из школ Челябинска произошёл пожар.

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Общество Происшествия
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