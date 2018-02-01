Крупный пожар произошёл в офисном здании в Улан-Удэ
МЧС сообщает о крупном пожаре в офисном здании в Улан-Удэ.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В 19:49 (14:49 мск) 01.02.2018 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение, что в Улан-Удэ на Ключевской улице горит крыша здания», — сказала представитель МЧС.
В ликвидации пожара задействованы 27 человек и 11 единиц техники.
18 января URA.RU передавало, что в одной из школ Челябинска произошёл пожар.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.