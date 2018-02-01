Бастрыкин предложил МВД вернуть сопровождение автобусов с детьми машинами ГИБДД

Глава СК России Александр Бастрыкин предложил Министерству внутренних дел вернуться к обязательному сопровождению машинами ГИБДД автобусов с детьми. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Председатель Следственного комитета направил представление министру внутренних дел России с предложением вернуться к ранее существовавшему порядку, в соответствии с которым внутриведомственными документами предусматривалось обязательное сопровождение машинами ГИБДД даже одного автобуса с детьми, а не только целой колонны», — отметила она.

Ранее депутат комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова направила обращения в Минобрнауки и Минпромторг с просьбой о приобретении нового автопарка для школ.

В начале декабря 2017 года в Госдуме выступили с предложением ввести в российских школах уроки безопасности на дорогах.