В четверг, 1 февраля, в Москве стартовала программа учебных дней в музеях, рассчитанная на школьников с пятого класса, сообщает Nation News.

Как рассказали в департаменте образования столичной мэрии, педагоги могут организовать занятия по нескольким предметам. Тему урока предлагают связывать с площадкой, на которой он проводится.

Например, музеи-усадьбы позволяют ознакомиться с бытом и культурой XVIII века, Музей космонавтики подходит для уроков физики по теме реактивного движения, а Дарвиновский музей — для занятий по биологии.

В акции участвуют семь музеев, в том числе музей-усадьба «Кусково», ГМИИ имени Пушкина, Музей обороны Москвы.

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала об уроках «семьеведения» в школах.