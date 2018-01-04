Детский омбудсмен рассказала об уроках «семьеведения» в школах

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала об уроках «семьеведения» в школах, сообщает kp.ru.

«Подобные уроки уже проводятся в 60 регионах. Называются они по-разному. Где-то «Нравственность семейной жизни», «Этика семейной жизни», «Семьеведение», «Уроки семейного счастья», — заявила детский омбудсмен.

По её словам, школа первой оказывается перед современными вызовами, и о семейных ценностях нужно рассказывать именно со школы.

Как отметила Кузнецова, это может быть дополнительный урок, по желанию, а может быть модульный курс, добавление в программу существующих гуманитарных элементов уроков семейного счастья.

«Я считаю, что мы должны воспитывать счастливых людей. У молодёжи должны быть знания о возможных конфликтах в семье, о причинах, способах их преодоления», — сказала омбудсмен.

Она добавила, что важно приложить больше профессиональных усилий на этапе, когда у детей только взращиваются семейные ценности, чтобы впоследствии не оказаться свидетелями неблагополучия, проблем, бед.

Ранее ФАН сообщало, что Кузнецова приняла участие во Всероссийском новогоднем юнармейском сборе.