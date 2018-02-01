Авиация ВКС России будет базироваться на острове Итуруп
«Раздел «Сахалинская область» перечня аэродромов совместного базирования Российской Федерации, утверждённого распоряжением правительства России от 10 августа 2007 года №1034р… дополнить позицией следующего содержания: «Итуруп гражданский Минобороны России», — говорится в тексте распоряжения правительства.
Ранее стало известно, что ВКС России в 2017 году получили более 70 новейших радиолокационных станций (РЛС). Отмечается, что среди полученных РЛС радиолокационные комплексы средних и больших высот «Небо-М», «Противник», «Всевысотный обнаружитель», «Сопка-2».