Авиация ВКС России будет базироваться на острове Итуруп

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Авиация Воздушно-космических сил России будет базироваться на острове Итуруп совместно с гражданской. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Раздел «Сахалинская область» перечня аэродромов совместного базирования Российской Федерации, утверждённого распоряжением правительства России от 10 августа 2007 года №1034р… дополнить позицией следующего содержания: «Итуруп гражданский Минобороны России», — говорится в тексте распоряжения правительства.

Ранее стало известно, что ВКС России в 2017 году получили более 70 новейших радиолокационных станций (РЛС). Отмечается, что среди полученных РЛС радиолокационные комплексы средних и больших высот «Небо-М», «Противник», «Всевысотный обнаружитель», «Сопка-2».

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