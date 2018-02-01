Задержан водитель опрокинувшегося в кювет под Ростовом автобуса

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Задержан водитель автобуса, который опрокинулся в кювет в Ростовской области в ночь на 31 января. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МВД по региону.

Мера пресечения в отношении задержанного пока не определена.

«Ещё пока не избрана мера пресечения. Он не скрывался. Он задержан в порядке статьи 91 (УПК России)», — цитирует ТАСС представителя полиции.

Ранее сообщалось, что МВД возбудило уголовное дело по факту ДТП с автобусом. В результате этого инцидента, произошедшего в Белокалитвенском районе Ростовской области, погибли четыре человека. 

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