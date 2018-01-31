Соловьёв прокомментировал потасовку Сванидзе и Шевченко

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал потасовку журналистов Николая Сванидзе и Максима Шевченко в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда», сообщает kp.ru.

На вопрос о конфликтах, возникающих время от времени в любом политическом шоу, в том числе у самого Соловьёва, ведущий ответил: «Нет, у меня драк не бывает, я как раз успеваю пресечь. Я успеваю добежать и разнять».

По его словам, потасовку Сванидзе и Шевченко можно было предотвратить.

Как считает Соловьёв, ведущая должна была вмешаться в ситуацию, переключить внимание на себя, заставить людей говорить с собой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал драку между Сванидзе и Шевченко.