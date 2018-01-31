В Новой Москве планируют построить шесть станций метро в 2018 году

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В Новой Москве планируют построить шесть станций метро до конца 2018 года, сообщает газета «Известия».

Об этом заявил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Сейчас идёт строительство ветки до «Рассказовки», там появятся две новые станции метро — это «Говорово» и «Рассказовка», — пояснил он.

По его словам, также продолжается строительство Сокольнической линии, где появятся ещё четыре станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».

Ранее стало известно, что восемь железнодорожных направлений интегрируют с Московским центральным кольцом в 2018 году.

Издание «Дни.ру» писало, что в районе ТПУ «Юго-Восточная» в Москве появится зелёная зона.

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