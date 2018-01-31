В Новой Москве планируют построить шесть станций метро в 2018 году
Об этом заявил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
«Сейчас идёт строительство ветки до «Рассказовки», там появятся две новые станции метро — это «Говорово» и «Рассказовка», — пояснил он.
По его словам, также продолжается строительство Сокольнической линии, где появятся ещё четыре станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».
Ранее стало известно, что восемь железнодорожных направлений интегрируют с Московским центральным кольцом в 2018 году.
Издание «Дни.ру» писало, что в районе ТПУ «Юго-Восточная» в Москве появится зелёная зона.