Восемь железнодорожных направлений интегрируют с МЦК в 2018 году

Восемь железнодорожных направлений интегрируют с Московским центральным кольцом в 2018 году, сообщает m24 со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Одним из самых крупных проектов названо строительство транспортно-пересадочного узла «Рязанская», который объединит одноимённые станции «Нижегородская» МЦК, Большой кольцевой и Кожуховской линий метро, а также платформу Карачарово Гоголевского направления железной дороги.

Как отметил Хуснуллин, которого цитирует пресс-служба Стройкомплекса, Карачарово — очень сложный проект.

«Платформа Карачарово будет зонной станцией, на которой часть поездов будет останавливаться, не доходя до центра города, и пассажиры будут пересаживаться и на МЦК, и на новую ветку метро», — рассказал он.

Он также сообщил, что в настоящее время идёт большая работа по созданию пересадки со станции МЦК «Новохохловская» на одноимённую платформу Курского направления железной дороги и по объединению станции МЦК «Окружная» с метро и железнодорожной платформой.

На Казанском направлении уже построен подземный пешеходный переход, который соединил ТПУ «Андроновка» и платформу «Фрезер».

В будущем МЦК будет интегрировано с Ярославским, Казанским, Горьковским, Курским, Павелецким, Рижским и Савёловским направлениями МЖД, а также с Октябрьской железной дорогой.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что Хуснуллин рассказал о перспективах строительства метро.