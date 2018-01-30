В районе ТПУ «Юго-Восточная» в Москве появится зелёная зона

В районе транспортно-пересадочного узла «Юго-Восточная» в Москве появится зелёная зона, сообщает «Дни.ру».

Заместитель гендиректора по девелопменту компании «Мосинжпроект» Альберт Суниев заявил, что благоустройство ТПУ предусмотрено проектом его строительства.

«В частности, сейчас ведётся проектирование сквера имени Балакирева от здания одноимённой школы искусств до Ташкентской улицы», — отметил Суниев.

По его словам, также будет воссоздан парк ветеранов Великой Отечественной войны.

В соответствии с планами столичных властей, работы по благоустройству прилегающей территории должны закончиться к открытию станции «Юго-Восточная» Кожуховской линии метро. Одновременно будут осуществляться работы по расширению Ферганской улицы и организации там специальных заездных карманов для наземного общественного транспорта.

Ранее m24 сообщало, что наземный переход на ТПУ «Дубровка» достроят в конце июня.