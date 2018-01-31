В Москомархитектуре утвердили дизайн станций Новохохловская и Остафьево
Обе станции будут построены на Курском направлении МЖД. Это двухэтажные здания с прозрачными стеклянными фасадами и надземными переходами.
К вестибюлям примкнут платформы, оснащённые энергосберегающим освещением и навигационными стелами.
Новохохловскую планируют открыть в 2018 году. Она будет расположена между станциями Калитники и Текстильщики.
Остафьево появится между Щербинкой и Силикатной в Новой Москве в начале 2019 года.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что над интерьерами двух станций московского метро поработают международные команды.