В Москомархитектуре утвердили дизайн станций Новохохловская и Остафьево

В Москомархитектуре утвердили дизайн новых железнодорожных станций Новохохловская и Остафьево, сообщает Nation News.

Обе станции будут построены на Курском направлении МЖД. Это двухэтажные здания с прозрачными стеклянными фасадами и надземными переходами.

К вестибюлям примкнут платформы, оснащённые энергосберегающим освещением и навигационными стелами.

Новохохловскую планируют открыть в 2018 году. Она будет расположена между станциями Калитники и Текстильщики.

Остафьево появится между Щербинкой и Силикатной в Новой Москве в начале 2019 года.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что над интерьерами двух станций московского метро поработают международные команды.