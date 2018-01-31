В Москомархитектуре утвердили дизайн станций Новохохловская и Остафьево

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В Москомархитектуре утвердили дизайн новых железнодорожных станций Новохохловская и Остафьево, сообщает Nation News.

Обе станции будут построены на Курском направлении МЖД. Это двухэтажные здания с прозрачными стеклянными фасадами и надземными переходами.

К вестибюлям примкнут платформы, оснащённые энергосберегающим освещением и навигационными стелами.

Новохохловскую планируют открыть в 2018 году. Она будет расположена между станциями Калитники и Текстильщики.

Остафьево появится между Щербинкой и Силикатной в Новой Москве в начале 2019 года.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что над интерьерами двух станций московского метро поработают международные команды.

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