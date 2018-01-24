СМИ: Над интерьерами двух станций московского метро поработают международные команды

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Над интерьерами двух новых станций Московского метрополитена поработают международные команды, сообщает «Утро.ру».

Как заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, для проектов внешнего вида «Нагатинского затона» и «Кленового бульвара» Большой кольцевой линии в результате конкурса отобрали десять команд-финалистов.

Им предстоит доработать предложенные идеи во втором этапе.

Проектом «Нагатинского затона» займутся пять организаций из России, Венгрии и Латвии. Облик «Кленового бульвара» представят тоже пять команд (из России, Венгрии, Аргентины и Италии).

Конкурс проводит АО «Мосинжпроект» при поддержке столичного Стройкомплекса и при участии главного архитектора города Сергея Кузнецова. Итоги станут известны 17 апреля.

Ранее m24 сообщал, что ещё три станции московского метро названы памятниками архитектуры.

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