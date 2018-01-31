RT стал самым цитируемым СМИ в соцсетях в 2017 году
Телеканал RT занял первое место среди всех российских СМИ по цитируемости в соцмедиа. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Медиалогия».
- Reuters
Отмечается, что число гиперссылок на телеканал за прошедший год составило 12 748 721.
Согласно данным исследования, вторую строчку занимает агентство РИА Новости, третье место у телеканала НТВ.
Ранее стало известно, что RT стал самым цитируемым российским телеканалом в СМИ в 2017 году.
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