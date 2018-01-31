RT стал самым цитируемым в СМИ российским телеканалом в 2017 году

Короткая ссылка
RT занял первую строчку рейтинга самых цитируемых телеканалов в СМИ в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Медиалогия».

Согласно опубликованным результатам исследования индекс цитируемости телеканала составил 11 160,27.

«Помимо RT в тройку лидеров по цитируемости в СМИ вошли Первый канал и «Россия 24», — говорится в сообщении.

В 2016 году RT также становился лидером по цитируемости в соцмедиа среди российских телеканалов. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru