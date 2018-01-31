RT стал самым цитируемым в СМИ российским телеканалом в 2017 году
RT занял первую строчку рейтинга самых цитируемых телеканалов в СМИ в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Медиалогия».
Согласно опубликованным результатам исследования индекс цитируемости телеканала составил 11 160,27.
«Помимо RT в тройку лидеров по цитируемости в СМИ вошли Первый канал и «Россия 24», — говорится в сообщении.
В 2016 году RT также становился лидером по цитируемости в соцмедиа среди российских телеканалов.
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