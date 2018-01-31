СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы около бизнес-центра в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы около московского бизнес-центра «Святогор», сообщили в пресс-службе главного управления СК по Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК России (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что около входа в бизнес-центр «неизвестные совершили не мене трёх выстрелов в мужчину 1974 года рождения».

«Потерпевший с огнестрельными ранениями доставлен в медицинское учреждение города, где ему оказывается вся необходимая помощь», — добавили там.

В настоящее время сотрудники СК работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в бизнес-центре «Святогор» у станции метро «Павелецкая» в Москве произошла стрельба, в результате которой ранения получил предприниматель.