Путин заявил о необходимости вести «прямой диалог с избирателями»

Кандидат в президенты России и нынешний глава государства Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами заявил о необходимости вести «прямой диалог с избирателями».

«Не будем говорить о будущих результатах (предвыборной кампании. — RT). О результатах можно говорить только тогда, когда они есть. Поэтому заранее, как у нас в народе говорят, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Из этого надо исходить и надо с уважением относиться к нашим конкурентам — тем людям, которые представляют другую точку зрения», — сказал Путин.

При этом он отметил, что в настоящее время важно наладить «прямой диалог с гражданами, с избирателями».

«Очень важно нам услышать, как люди оценивают все наши усилия по улучшению ситуации в экономике, в социальной сфере, здравоохранении, образовании, в жилищной политике», — добавил Путин.

29 января сообщалось, что подписи избирателей в поддержку Владимира Путина сданы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России вместе с другими документами для регистрации кандидата.

RT ведёт трансляцию мероприятия.