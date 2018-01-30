Правительство России определилось с составом оргкомитета по проведению Года добровольца

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Российский кабинет министров утвердил состав организационного комитета по проведению в России Года добровольца.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В состав оргкомитета включены представители администрации президента России, федеральных органов исполнительной власти, Общественной палаты России, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», добровольческих (волонтёрских) и образовательных организаций», — указывается в документе.

Согласно утверждённому распоряжению, председателем оргкомитета назначен первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении в 2018 году в России Года добровольца.

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