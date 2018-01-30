В аэропорту Новосибирска самолёт экстренно приземлился из-за пассажирки с больным сердцем

Самолёт Boeing 747 совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за пассажирки, которой стало плохо с сердцем во время полёта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по Новосибирской области.

Отмечается, что лайнер совершал перелёт из Красноярска в Москву.

В аэропорту женщину встретили медики и отвезли в больницу. После этого самолёт продолжил полёт.

«Человеку стало плохо на борту самолёта, он совершил вынужденную посадку в штатном режиме. Женщина госпитализирована, она в удовлетворительном состоянии», — заявил представитель ведомства.

Ранее в Екатеринбурге самолёт также совершил экстренную посадку из-за плохого самочувствия пассажира.

В августе телеканал «360» передавал, что с рейса Москва (Домодедово) — Чита сняли мужчину 1985 года рождения из-за агрессивного поведения.