Путин заявил о необходимости обеспечить рост доходов россиян

Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между правительством, РСПП и Федерацией независимых профсоюзов на 2018—2020 годы заявил о необходимости обеспечить рост реальных доходов и зарплат граждан России.

«Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан. Это касается и бюджетного сектора, над чем последовательно работает государство, и, конечно, коммерческого», — цитирует ТАСС президента.

Путин подчеркнул, что от создания «привлекательных условий для самореализации работников, от инвестиций в образование, здоровье, компетенции, в качество жизни» зависит конкурентоспособность предприятий, их «устойчивое, перспективное развитие».

По словам российского лидера, повышение эффективности экономики через развитие трудового потенциала — это большая, комплексная задача, которая требует тесного взаимодействия общества, бизнеса и государства.

«Рассчитываю, что новое Генеральное соглашение будет опорной точкой такого баланса, а его выполнение всеми сторонами — и работодателями, и профсоюзами, и правительством — покажет пример надёжного социального партнёрства», — добавил Путин.

В декабре 2017 года генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров рассказал, что для достойной жизни среднестатистическому гражданину необходимо порядка 40 тыс. рублей в месяц.