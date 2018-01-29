Путин: наша память — это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства

Президент России Владимир Путин заявил, что «наша память» является предостережением от попыток «оседлать идею мирового господства». Об этом он сказал во время мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передаёт Интерфакс.

Reuters

© Maxim Shemetov

«Наша память — это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать своё величие на основе расового, национального, любого другого превосходства», — сказал Путин. Он добавил, что Россия категорически отвергает такие подходы. Ранее сообщалось, что Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетили в Москве выставку, посвящённую концлагерю Собибор.