Путин: наша память — это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства

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Президент России Владимир Путин заявил, что «наша память» является предостережением от попыток «оседлать идею мирового господства». Об этом он сказал во время мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв холокоста и годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передаёт Интерфакс.
Путин: наша память — это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«Наша память — это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать своё величие на основе расового, национального, любого другого превосходства», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия категорически отвергает такие подходы.

Ранее сообщалось, что Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетили в Москве выставку, посвящённую концлагерю Собибор.

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