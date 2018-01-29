Медведев утвердил перечень услуг, предоставляемых в любом МФЦ страны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень услуг, которые можно будет получить в многофункциональном центре (МФЦ).

«Я утвердил перечень из 44 государственных услуг, которые теперь будут оказываться по так называемому экстерриториальному принципу, то есть вне зависимости от того, где проживает гражданин, где он зарегистрирован», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он также уточнил, что перечень будет пополняться.

Ранее сообщалось, что Медведев поручил Роспотребнадзору и Минэкономразвития разработать предложения по возможности подачи жалоб на качество товаров и услуг, получаемых гражданами, в МФЦ.

Как передавала НСН, в 2018 году в Москве появятся флагманские центры госуслуг.