В Москве появятся флагманские центры госуслуг

Система оказания услуг по приёму документов у граждан в Москве будет совершенствоваться в 2018 году, сообщает НСН.

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин в своём Twitter, в городе появятся флагманские центры «Мои документы», где посетителям предложат расширенный перечень сервисов.

«Говоря об итогах прошлого года, не могу обойти вниманием центры госуслуг. Они появились в каждом районе Москвы и расширили список услуг до 170. Теперь там можно даже прививку сделать. А в этом году откроются флагманские офисы, где будет ещё больше услуг и выше уровень сервиса», — рассказал Собянин.

Первые многофункциональные центры открылись в столице в 2011 году. На данный момент в городе насчитывается 127 центров «Мои документы».

Ранее Nation News сообщало, что в МФЦ с 2018 года начнут принимать заявления об откреплении на выборах.