Эксперт оценил возможное введение спецзнаков для владельцев огнестрельного оружия в России

Председатель профсоюза полиции по СВАО Игорь Суслов оценил возможное введение специальных знаков для владельцев огнестрельного оружия в России, сообщает НСН.

«Во-первых, у нас владельцев огнестрельного оружия (короткоствольного орудия самообороны) очень немного. Владельцев огнестрельного орудия ограниченного поражения (травматического) несколько больше», — рассказал эксперт.

По его словам, в случае введения данной меры правонарушитель будет знать, что перед ним владелец оружия, что подвергнет последнего опасности.

Ранее сообщалось, что нововведения могут коснуться всех владельцев огнестрельного оружия — охотничьего, нарезного, травматического.