Общественники назвали антигуманной инициативу обязать владельцев оружия носить спецжилеты

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин в разговоре с RT поделился мнением о законопроекте, согласно которому владельцев оружия могут обязать носить специальные жилеты или опознавательные знаки.

«Это верх непрофессионализма. Польза оружия для самообороны — именно в скрытом ношении. Обозначить вооружённого человека — значит, сделать его мишенью, подставить под разбойное нападение с целью заполучить его оружие. Это абсолютно антигуманный, антинародный и антибезопасный законопроект, пригодный только для пополнения нелегального чёрного рынка. Владельцы лицензий— всегда законопослушные люди. Если посмотреть статистику преступлений с легальным гражданским оружием, она показывает малый процент таких событий», — отметил он.

Также в законопроекте упоминается, что владелец оружия не должен брать его в общественные места и увеселительные заведения.

Эксперт отметил, что «можно дать право не допускать людей с оружием при условии, если владельцы подобных заведений получат соответствующие лицензии и будут принимать оружие на ответственное хранение».

Ранее замглавы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил разработать законопроект, который обяжет россиян, владеющих оружием, носить специальные жилеты или опознавательные знаки, по аналогии с сотрудниками правоохранительных органов.