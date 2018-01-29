Собянин рассказал, что доход столичного бюджета в 2017 году превысил 2 трлн рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказал, что доход столичного бюджета в 2017 году вырос на 13% и превысил отметку в 2 трлн рублей.

«Доходы выросли на 13% и перевалили за 2 трлн рублей. Это серьёзная отметка. Произошло это не случайно, а благодаря активному развитию экономики и росту инвестиций», — уточнил Собянин.

При этом мэр добавил, что прошлогодний бюджет был исполнен без дефицита, а долги города перед кредиторами на 1 января 2018 года, по сравнению с показателями прошлых лет, незначительны.

«В 2010 году долги Москвы составляли около 300 млрд. рублей. На 1 января 2018 года они составили 34 млрд. рублей. Для такого бюджета это ничто», — заключил Собянин.

Ранее m24 сообщал, что в Москве в 2017 году отреставрировали более 180 памятников архитектуры.