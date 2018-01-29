Собянин: выборы президента определяют будущее нашей страны
«Мое личное мнение: чем больше явка на президентских выборах, тем лучше. Если на муниципальных выборах это дело каждого, локальная история, то выборы президента, без всяких дураков, определяют будущее нашей страны и судьбу каждого человека», — отметил мэр.
При этом Собянин добавил, что считает важным высказать своё мнение в ходе голосования.
«Прийти на эти выборы и высказать мнение о будущем страны мне кажется очень важным. Любая пассивная позиция здесь мне кажется неуместной», — заключил он.
Ранее агентство Nation News сообщало, что многофункциональные центры с 2018 года начнут принимать заявления об откреплении на выборах.