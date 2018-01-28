В Минздраве уточнили число погибших и пострадавших при пожаре в Красногорске

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Число погибших при пожаре в жилом доме в Красногорске возросло до двух, также три человека, в том числе двое детей, госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии, сообщили в областном Министерстве здравоохранения.

«В результате ЧП погибло два человека: один мужчина скончался на месте, второй — в машине скорой медицинской помощи», — рассказали РИА Новости в Минздраве.

Отмечается, что госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Пациенты поступили с тяжёлыми травмами, их состояние оценивается как крайне тяжёлое, все подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких», — приводит слова главы ведомства Дмитрия Маркова пресс-служба.

Ранее стало известно, что один человек погиб и трое пострадали при пожаре в жилом доме в Красногорске Московской области.

9 января ФАН передавало, что житель Омской области погиб при пожаре, спасая детей и жену.

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