В Минздраве уточнили число погибших и пострадавших при пожаре в Красногорске
«В результате ЧП погибло два человека: один мужчина скончался на месте, второй — в машине скорой медицинской помощи», — рассказали РИА Новости в Минздраве.
Отмечается, что госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«Пациенты поступили с тяжёлыми травмами, их состояние оценивается как крайне тяжёлое, все подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких», — приводит слова главы ведомства Дмитрия Маркова пресс-служба.
Ранее стало известно, что один человек погиб и трое пострадали при пожаре в жилом доме в Красногорске Московской области.
9 января ФАН передавало, что житель Омской области погиб при пожаре, спасая детей и жену.