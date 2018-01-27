Посол США в России и его супруга почтили память жертв блокады Ленинграда

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Посол США в России Джон Хантсман и его жена Мэри Кэй почтили в Москве память жителей и защитников блокадного Ленинграда, возложив цветы к стеле города-героя в Александровском саду.

Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.

В микроблоге были выложены фотографии с церемонии возложения цветов, которые сопровождались подписью: «Вечная память героям! Вечная память подвигу ленинградцев!»

Ранее Хантсман заявил, что российской и американской сторонам стоит удалить термин «перезагрузка» из словаря двусторонних отношений.

Заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» заявление посла США.

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