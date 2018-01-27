Посол США в России и его супруга почтили память жертв блокады Ленинграда
Об этом сообщается на странице посольства в Twitter.
В микроблоге были выложены фотографии с церемонии возложения цветов, которые сопровождались подписью: «Вечная память героям! Вечная память подвигу ленинградцев!»
Вечная память героям! Вечная память подвигу ленинградцев! pic.twitter.com/1XVSvhu9F8— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 27 января 2018 г.
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