Посол США в России и его супруга почтили память жертв блокады Ленинграда

Посол США в России Джон Хантсман и его жена Мэри Кэй почтили в Москве память жителей и защитников блокадного Ленинграда, возложив цветы к стеле города-героя в Александровском саду.

Об этом сообщается на странице посольства в Twitter. В микроблоге были выложены фотографии с церемонии возложения цветов, которые сопровождались подписью: «Вечная память героям! Вечная память подвигу ленинградцев!» Вечная память героям! Вечная память подвигу ленинградцев! pic.twitter.com/1XVSvhu9F8 — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 27 января 2018 г. Ранее Хантсман заявил, что российской и американской сторонам стоит удалить термин «перезагрузка» из словаря двусторонних отношений. Заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» заявление посла США.