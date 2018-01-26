В московских аэропортах отменены и задержаны почти 50 рейсов

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В московских аэропортах отменены и задержаны почти 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По информации на 21:55 мск, в Домодедове девять рейсов задержаны, 12 отменены.

В аэропорту Шереметьево задержаны 17 рейсов, во Внукове десять рейсов задержаны, один отменён.

Ранее сообщалось, что в Москве на 27 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра.

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