В московских аэропортах отменены и задержаны почти 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По информации на 21:55 мск, в Домодедове девять рейсов задержаны, 12 отменены.

В аэропорту Шереметьево задержаны 17 рейсов, во Внукове десять рейсов задержаны, один отменён.

Ранее сообщалось, что в Москве на 27 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра.