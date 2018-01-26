В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности на 27 января

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В Москве на 27 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр, в ночь на 27 января будет облачно, местами пройдёт небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 5—10 м/c, местами порывы будут достигать 12—17 м/c, температура от -9 °С до -7 °С. Днём облачная погода и небольшой снег местами, порывы усилятся до 12—17 м/c. Температура составит от -6 °С до -4 °С.

«Погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

Ранее синоптики предупредили о снегопадах на следующей неделе в Москве.

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